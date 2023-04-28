В Москве арестован ректор Всероссийской академии внешней торговли
Ректора Всероссийской академии внешней торговли арестовали за мошенничество
Ректор Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития РФ Сергей Синельников-Мурылёв. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Задержанного ректора Всероссийской академии внешней торговли Сергея Синельникова-Мурылёва арестовали. Это следует из информации судебной картотеки Лефортовского суда Москвы. Ему вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".
"Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Синельникова-Мурылёва", — уточняется на сайте суда.
Ранее Лайф рассказывал, что был задержан бывший совладелец сетей "Кофе хауз" и "Азбука вкуса" Кирилл Якубовский. Ему предъявили обвинение по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ "Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере или повлёкшее лишение права гражданина на жилое помещение".