В Москве арестован ректор Всероссийской академии внешней торговли

Задержанного ректора Всероссийской академии внешней торговли Сергея Синельникова-Мурылёва арестовали. Это следует из информации судебной картотеки Лефортовского суда Москвы. Ему вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".

"Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Синельникова-Мурылёва", — уточняется на сайте суда.