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28 апреля, 09:18

В Москве арестован ректор Всероссийской академии внешней торговли

Ректора Всероссийской академии внешней торговли арестовали за мошенничество

<p>Ректор Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития РФ Сергей Синельников-Мурылёв. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Ректор Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития РФ Сергей Синельников-Мурылёв. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Задержанного ректора Всероссийской академии внешней торговли Сергея Синельникова-Мурылёва арестовали. Это следует из информации судебной картотеки Лефортовского суда Москвы. Ему вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".

"Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Синельникова-Мурылёва", — уточняется на сайте суда.

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Ранее Лайф рассказывал, что был задержан бывший совладелец сетей "Кофе хауз" и "Азбука вкуса" Кирилл Якубовский. Ему предъявили обвинение по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ "Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере или повлёкшее лишение права гражданина на жилое помещение".

Николь Вербер
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