Польшу сравнили со старухой из сказки и раскрыли её планы на владычество в Европе

Политик, дипломат, политолог Сергей Марков в эфире нового выпуска шоу "Дайте сказать!" прокомментировал предположения о том, что Польша планирует возродить Речь Посполитую и присоединить территории Украины. По мнению эксперта, Варшава мечтает забрать себе западные части Незалежной, но понимает, что "если будет какая-то ситуация", то Запад не позволит ей сделать это, так как США и их союзникам тоже не нужна слишком большая Польша.

Политолог Сергей Марков рассказал о проекте по созданию конфедеративного государства Междуморье во главе с Польшей. Видео © LIFE

У неё (у Польши. — Прим. Лайфа) проект другой. Речь Посполитая в виде так называемого Intermarium. Это по-латински "Междуморье". Смысл — это создание конфедеративного устройства, в которое входили бы Польша в качестве главного государства, Литва в качестве главного помощника, а Украина и Белоруссия в качестве подчинённых стран", — отметил Марков.

Политолог добавил, что в рамках этого проекта Варшава хочет отсоединить от России Краснодарский край, Ростовскую, Белгородскую и Курскую области и передать их Украине, а также украинизировать, то есть запретить говорить на русском языке.

"И за счёт этого Польша становится главной страной Европы. И помните, как в сказке о золотой рыбке старуха говорит: "Хочу быть владычицей морскою, чтобы золотая рыбка была у меня на побегушках". Вот так сидит Польша и говорит: "Хочу стать владычицей европейской через этот проект Intermarium. И чтобы Франция и Германия были у меня на побегушках", — сказал Марков.

Полная версия очередного выпуска "Дайте сказать!" доступна по ссылке.