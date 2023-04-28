Костяк из немцев и британцев: Министр обороны Украины раскрыл состав танковой армии для контрнаступления
Глава МО Украины Резников: Киев готов наступать, ВСУ ждут решения командования
Глава министерства обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Киев "в глобальном смысле" готов к контрнаступлению и вооружённые силы страны ждут решения командования. По его словам, костяк танковой армии для предстоящей атаки состоит из западной бронетехники — британских Challenger и немецких Leopard, а американские Abrams пока под вопросом.
"Подготовка к контрнаступлению заканчивается. <...> Мы получили достаточно современное вооружение: "Леопард-2", "Челленджеры" и "Абрамсы", но, думаю, "Абрамсы" не успеют к этому наступлению. Сама техника частично доставлена. В глобальном смысле к наступлению мы готовы", — сказал Резников.
На брифинге Резников отметил, что, помимо получения западного вооружения, "должно быть умение владеть нашими военнослужащими техникой".
"Мы готовы, как только будет воля божья, позволит погода и будет решение командования", — добавил глава минобороны.
Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что ВСУ могут начать контрнаступление после 2 мая. Именно тогда в зоне линии фронта закончатся дожди, а почва подсохнет и будет пригодна для продвижения. При этом он не исключил, что Киев попытается испортить российским войскам День Победы и начнёт наступление ближе к этой дате.
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