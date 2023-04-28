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Регион
Опубликовано 28 апреля 2023, 10:40
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Психологи начнут принимать бойцов СВО в поликлиниках с 1 июля

Мурашко заявил, что россияне смогут с 1 июля посещать психологов в поликлиниках

Россияне смогут получить бесплатную психологическую помощь в поликлиниках с 1 июля, в частности записаться на приём смогут участники спецоперации и члены их семей. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Для этого порядок принят, проводят тестирование. У нас по новому порядку создаются медицинские психологи в каждой поликлинике. К 1 июля порядок вступает в силу. Сейчас работаем с регионами", — сказал глава Минздрава.

В одном из регионов РФ участников СВО освободили от транспортного налога
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Ранее президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить равные условия и выплаты для участников СВО. По словам главы государства, категория участника спецоперации не имеет значения, важнее отношение военнослужащего к Родине.

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ТАСС / Артём Геодакян

Татьяна Миссуми
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