Психологи начнут принимать бойцов СВО в поликлиниках с 1 июля
Мурашко заявил, что россияне смогут с 1 июля посещать психологов в поликлиниках
Россияне смогут получить бесплатную психологическую помощь в поликлиниках с 1 июля, в частности записаться на приём смогут участники спецоперации и члены их семей. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Для этого порядок принят, проводят тестирование. У нас по новому порядку создаются медицинские психологи в каждой поликлинике. К 1 июля порядок вступает в силу. Сейчас работаем с регионами", — сказал глава Минздрава.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить равные условия и выплаты для участников СВО. По словам главы государства, категория участника спецоперации не имеет значения, важнее отношение военнослужащего к Родине.
ТАСС / Артём Геодакян