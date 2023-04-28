Психологи начнут принимать бойцов СВО в поликлиниках с 1 июля

Россияне смогут получить бесплатную психологическую помощь в поликлиниках с 1 июля, в частности записаться на приём смогут участники спецоперации и члены их семей. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Для этого порядок принят, проводят тестирование. У нас по новому порядку создаются медицинские психологи в каждой поликлинике. К 1 июля порядок вступает в силу. Сейчас работаем с регионами", — сказал глава Минздрава.