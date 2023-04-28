В Думе раскрыли Лайфу поставщика разведданных для точечных ударов ВСУ по России
Картаполов: Спецслужбы США снабжают ВСУ разведданными для точечных атак по РФ
Американские спецслужбы снабжают украинских военных разведданными о ПВО России для последующих точечных атак по нашей территории. Об этом корреспонденту Лайфа Александру Юнашеву рассказал глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Андрей Картаполов заявил, что спецслужбы США снабжают ВСУ разведданными для точечных атак по РФ. Видео © LIFE
Парламентарий пояснил, что Россия, конечно, может выставить средства противовоздушной обороны "как забор", однако усомнился, что в этом есть смысл, ведь система защищает конкретные объекты.
"Поэтому, используя разведданные американские, находят промежутки между районами, которые прикрываются комплексами, и запускают", — подчеркнул Картаполов.
Кстати, ранее сенатор Алексей Пушков заявлял, что контрнаступление, которое уже давно так активно анонсируют украинские власти, на самом деле будет больше атакой Запада, нежели Киева. По его словам, там делают на это огромную ставку.
LIFE