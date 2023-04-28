В Думе раскрыли Лайфу поставщика разведданных для точечных ударов ВСУ по России

Американские спецслужбы снабжают украинских военных разведданными о ПВО России для последующих точечных атак по нашей территории. Об этом корреспонденту Лайфа Александру Юнашеву рассказал глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Андрей Картаполов заявил, что спецслужбы США снабжают ВСУ разведданными для точечных атак по РФ. Видео © LIFE

Парламентарий пояснил, что Россия, конечно, может выставить средства противовоздушной обороны "как забор", однако усомнился, что в этом есть смысл, ведь система защищает конкретные объекты.

"Поэтому, используя разведданные американские, находят промежутки между районами, которые прикрываются комплексами, и запускают", — подчеркнул Картаполов.