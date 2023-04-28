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28 апреля, 11:23

Главком ВМФ представил нового командующего Балтийским флотом Воробьёва

Новый командующий Балтийским флотом вице-адмирал Владимир Воробьёв заступил на должность, о его назначении стало известно неделю назад. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"Сегодня в городе Калининграде в штабе Балтийского флота главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Николай Евменов представил руководящему составу Балтийского флота нового командующего — вице-адмирала Владимира Воробьёва", — указано в тексте.

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Ранее сообщалось, что адмирал Авакянц покинул пост командующего Тихоокеанским флотом и возглавит структуру, которая будет координировать работу 12 открывающихся в регионах России пилотных центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.

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Минобороны России

Татьяна Миссуми
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