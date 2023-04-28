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Регион
Опубликовано 28 апреля 2023, 11:26
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Российские ракетные войска поразили украинский штаб обороны в Артёмовске

Российские ракетные войска в ходе специальной военной операции на Украине поразили объединённый штаб обороны Артёмовска (Бахмута), а также подразделения Иностранного легиона в районе Константиновки. Об этом доложил журналистам на брифинге в пятницу официальный представитель министерства обороны Игорь Конашенков.

"Поражены украинский объединённый штаб обороны города Артёмовска, а также подразделения так называемого Иностранного легиона в районе населённого пункта Константиновка", перечислил он.

Колонну ВСУ с техникой и артиллерией заметили на пути к Артёмовску
Колонну ВСУ с техникой и артиллерией заметили на пути к Артёмовску

Ранее Лайф сообщал, что Российская армия перерезала пути снабжения ВСУ в Артёмовске, взяв под огневой контроль последний участок трассы, по которой Киев доставлял запасы. Тем не менее у противника всё ещё осталась возможность передвигаться под обстрелами, правда, при этом Киев по пути теряет часть резервов. Также ВСУ могут перемещаться вне дорог.

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Vk / Минобороны России

Алексей Берковиц
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