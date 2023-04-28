КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

28 апреля, 11:26

Российские ракетные войска поразили украинский штаб обороны в Артёмовске

Российские ракетные войска в ходе специальной военной операции на Украине поразили объединённый штаб обороны Артёмовска (Бахмута), а также подразделения Иностранного легиона в районе Константиновки. Об этом доложил журналистам на брифинге в пятницу официальный представитель министерства обороны Игорь Конашенков.

"Поражены украинский объединённый штаб обороны города Артёмовска, а также подразделения так называемого Иностранного легиона в районе населённого пункта Константиновка", перечислил он.

Колонну ВСУ с техникой и артиллерией заметили на пути к Артёмовску

Колонну ВСУ с техникой и артиллерией заметили на пути к Артёмовску

Ранее Лайф сообщал, что Российская армия перерезала пути снабжения ВСУ в Артёмовске, взяв под огневой контроль последний участок трассы, по которой Киев доставлял запасы. Тем не менее у противника всё ещё осталась возможность передвигаться под обстрелами, правда, при этом Киев по пути теряет часть резервов. Также ВСУ могут перемещаться вне дорог.

Обложка ©

Vk / Минобороны России

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция на Украине

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров