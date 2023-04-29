С 1 мая дачников ждут новшества: Чем уникальны новые законы и на что обратить внимание в этом сезоне В майские праздники дачники открывают новый сезон. В этом году вступили в силу сразу несколько законов, которые вводят новые запреты и разрешения. Они касаются, в частности, подключения к газу, правил пользования участком и продажи недвижимости. 28 апреля, 23:40 Разведение гусей на дачном участке. Обложка © ТАСС / Егор Алеев

С 1 мая вступает в силу новый ГОСТ Р 8.1017-2023 для счётчиков газа. Он устанавливает методику периодической поверки приборов учёта. Одна из задач нового ГОСТа — решить распространённую проблему, которая касается часто сектора загородной недвижимости. Недобросовестные мастера предлагают снизить показатели потребления по счётчикам. Технология проста: достаточно установить магнит. Впрочем, такой способ экономии чреват серьёзными последствиями. Какое-то время по счётчику можно и не платить, но затем придётся вернуть недоплаченные деньги, а ещё и получить штраф.

— Теперь контроль за счётчиками станет жёстче. Это особенно важно именно для газа, ведь тут речь идёт не только о деньгах, но и о безопасности. В последнее время были такие случаи, когда мастера сами сообщали управляющей компании или поставщику услуг о том, что поставили в такой-то дом счётчик с магнитом. Затем приходил проверяющий и выявлял факт нарушения. Хотя, конечно, на практике, особенно в частном секторе, выявить махинации не всегда просто. Многим удавалось уклоняться от платежей годами. Сейчас бороться с такой незаконной экономией будет легче, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

Проверка газового оборудования в жилых домах. Фото © ТАСС / Евгений Софийчук

К тому же этот дачный сезон станет первым, когда на практике начнут применяться многие законы, которые вступили в силу ещё 1 января 2023 года.

Заняться благоустройством загородного дома в этом году будет проще. Бессрочной стала программа социальной газификации. Она позволяет дачникам бесплатно подводить газ к границам своих земельных участков. Собственники оплачивают только прокладку трубы от границ своего участка к дому и оборудование. Тут важно отметить, что в программе могут участвовать только те участки, которые находятся в границах населённого пункта. Это особенно актуально для СНТ. Не все из них находятся в населённых пунктах.

— Упростились также правила разжигания огня. Например, минимальное расстояние от костра до любых строений на дачном участке сократилось до 15 метров. Раньше оно составляло 50 метров. Мангал можно будет в этом сезоне располагать на расстоянии не менее пяти метров от любых построек, тогда как ранее расстояние составляло 50 метров. Однако вокруг мангала в зоне двух метров не должно быть никаких горючих материалов, — рассказала генеральный директор ГК "Юрист" Асия Мухамедшина.

В этом году с дачников сняли один важный запрет. Теперь на садовых и огородных участках можно разводить кроликов, а также сельскохозяйственных птиц. К ним относятся куры, гуси, утки, индюки. Раньше за разведение таких животных полагался штраф в размере 20 000 рублей. На садовых и огородных участках можно было только выращивать фрукты и овощи.

Разводить кур теперь можно на садовых и огородных участках. Фото © ТАСС / Сергей Николаев

— Тут стоит отметить, что никто не отменял ветеринарных и санитарно-эпидемиологических правил. К тому же выращивать птицу и кроликов можно только для собственных нужд, а не на продажу, — добавила Асия Мухамедшина.

Она обратила внимание, что в ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" внесены изменения. Например, земельный участок может быть изъят по решению суда, если его использовали не по целевому назначению в течение трёх и более лет или с нарушениями закона. Здесь учитывается срок три года с момента установления факта нарушения.

Многие дачники считают, что им это не грозит. На самом деле участок могут изъять у многих. В частности, хозяин по закону обязан содержать свой участок в порядке. Нельзя захламлять его, необходимо вовремя окашивать. Например, к нарушениям относится захламление участка на 20 и более процентов от общей площади земельного участка.

— В этом году будет проводиться оценка объектов капитального строительства. Если кадастровая стоимость участка на 1 января 2023 года больше стоимости на 1 января 2022 года, используются данные за 2022 год. Это правило действует только тогда, когда не изменились характеристики земельного участка. В противном случае будут применять кадастровую стоимость за 2023 год. При этом на радость многим, построившим у себя на участке дома, до марта 2031 года продолжает своё действие дачная амнистия, — добавила Асия Мухамедшина.

Авторы Нина Важдаева