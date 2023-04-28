Украинская армия сбросила с парашюта снаряд ВСУ на дом в Муроме
Белгородский губернатор Гладков рассказал, что ВСУ обстреляли Шебекинский округ
Украинская армия обстреляла с беспилотников Шебекинский городской округ Белгородской области, никто не пострадал. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"Пострадавших нет, значительных разрушений тоже, но есть повреждение линии электропередачи. В ближайшее время аварийные бригады её восстановят", — написал он в телеграм-канале.
Гладков добавил, что в Муроме на частный жилой дом с парашюта упал украинский снаряд. Жильцы не пострадали, сейчас участок оцеплен, на месте работают следователи.
Ранее сообщалось, что беспилотник сбросил СВУ на электроподстанцию в селе под Белгородом, но оно не сдетонировало. Никто не пострадал.
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