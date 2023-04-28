Украинская армия сбросила с парашюта снаряд ВСУ на дом в Муроме

Украинская армия обстреляла с беспилотников Шебекинский городской округ Белгородской области, никто не пострадал. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Пострадавших нет, значительных разрушений тоже, но есть повреждение линии электропередачи. В ближайшее время аварийные бригады её восстановят", — написал он в телеграм-канале.

Гладков добавил, что в Муроме на частный жилой дом с парашюта упал украинский снаряд. Жильцы не пострадали, сейчас участок оцеплен, на месте работают следователи.