ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 апреля 2023, 12:28
4340

Украинская армия сбросила с парашюта снаряд ВСУ на дом в Муроме

Белгородский губернатор Гладков рассказал, что ВСУ обстреляли Шебекинский округ

Украинская армия обстреляла с беспилотников Шебекинский городской округ Белгородской области, никто не пострадал. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Пострадавших нет, значительных разрушений тоже, но есть повреждение линии электропередачи. В ближайшее время аварийные бригады её восстановят", написал он в телеграм-канале.

Гладков добавил, что в Муроме на частный жилой дом с парашюта упал украинский снаряд. Жильцы не пострадали, сейчас участок оцеплен, на месте работают следователи.

Четверо мужчин погибли по пути на рыбалку при наезде на машине на мину под Белгородом
Четверо мужчин погибли по пути на рыбалку при наезде на машине на мину под Белгородом

Ранее сообщалось, что беспилотник сбросил СВУ на электроподстанцию в селе под Белгородом, но оно не сдетонировало. Никто не пострадал.

BannerImage

Getty Images / Scott Peterson

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar