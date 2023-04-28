В центре Петербурга появится клуб любителей французских бульдогов

В Санкт-Петербурге совсем скоро может появиться клуб любителей французских бульдогов, его собирается открыть владелец собаки этой породы Даниил Филатов. По словам энтузиаста, его посетители смогут общаться, обмениваться советами и демонстрировать своих питомцев.

"Возможно, мы будем устраивать некие гаражные распродажи, на которых можно будет выгодно продать или приобрести шлейки и прочие нужные французским бульдогам вещи. Я уже нашёл помещение около Таврического сада, думаю, клуб заработает ближе к лету", — рассказал он газете "Петербургский дневник".

Сами "французы" — крайне популярная в России и мире порода, неофициальный праздник которой отмечается сегодня, 28 апреля. В нашу страну они были завезены через Санкт-Петербург в конце XIX века и сразу снискали у горожан бешеную популярность. Среди известных почитателей этих четвероногих князь Феликс Юсупов, певец Фёдор Шаляпин и великая княжна Татьяна.