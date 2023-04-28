КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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28 апреля, 13:10

В Петербурге могут запретить вход с собаками в магазины, кафе и школы

В Санкт-Петербурге предложили запретить посещение с собаками магазинов, больниц, школ и кафе, так как это может вызывать страх и раздражение у окружающих. Об этом пишет газета "Петербургский дневник".

"‎К нам поступает много обращений по поводу тех, кто с собаками посещает магазины. Сейчас запрета на посещение магазина с домашними животными нет"‎, — пояснила представитель Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Лилия Староуситовская на заседании заксобрания.

Она напомнила, что сейчас подобный запрет распространяется только на выгул животных на детских и спортивных площадках, территориях рядом со школами и больницами и в местах проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий, независимо от наличия у животного переноски или намордника. Чиновники предлагают этот перечень расширить. Законопроект планируют разработать к осени, а принять — к концу года.

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Ранее в Госдуме раскритиковали запрет на кормление бездомных животных на Кубани. По мнению депутатов, это убивает все волонтёрские инициативы и негуманно решает вопрос с беспризорными собаками.

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ТАСС / Артём Геодакян

Татьяна Миссуми
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