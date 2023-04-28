Раскрыто 5 причин, из-за которых девушка не идёт на второе свидание

Женщина способна сделать вывод о мужчине в первые пять минут общения, но она остаётся до конца свидания, чтобы убедиться в собственном решении. Об этом рассказала порталу "Страсти" семейный психолог, эксперт по коммуникациям, владелица сети школ раннего развития "АЗ-БУ-КА" Таня Василькова.

"Если женщина сделала выводы в первые минуты, мужчина может особо не стараться. Она будет весь вечер искать доказательства своей правоты и находить в своём собеседнике изъяны. Второго свидания не будет", — пояснила она.

По её словам, есть несколько фатальных ошибок мужчины, которые лишают его шанса на вторую встречу. Во-первых, потенциальный возлюбленный пришёл на свидание без цветов или подарков. Сюда входят оплата такси, а также кафе или кино. Во-вторых, он не сделал женщине комплиментов и рассказывал весь вечер только о себе.

В-третьих, мужчине и женщине не о чем поговорить, им скучно и нет интересного совместного приключения во время свидания. В-четвёртых, партнёр не был внимательным, не предложил свою помощь и поддержку, а также варианты решения проблем избранницы. В-пятых, не возникло искры, нет мурашек и взаимного притяжения.

Психолог напомнила, что женщины ищут два типажа: либо заботливого "папочку", либо эффектного мачо. Если претендент на руку и сердце не подошёл под эти категории, шансов на развитие отношений у него нет.