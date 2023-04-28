Осторожно, сбой!: 5 мифов о похудении, которые могут превратить тебя в пышку

Несолёная гречка с курицей на завтрак, обед и ужин — это ещё один миф, который не приблизит к фигуре мечты. Почему — рассказал "Газете.ru" эксперт по питанию Артём Верис. Он перечислил самые распространённые мифы о похудении.

Самым популярным заблуждением о похудении эксперт назвал голодание. Оно и правда ведёт к потере веса, но именно строгие ограничения могут стать причиной набора килограммов позднее. Дело в том, что, когда организм привыкнет к низкой калорийности, перестроиться будет сложно и вес вернётся обратно. Ещё один миф — белок нужен только спортсменам.

"Именно он строит мышцы в организме, а они расходуют больше всего энергии. На дефиците калорий мышцы не растут, и белок нужен ещё и для их удержания. То есть чем больше мышечной массы удастся сохранить, тем больше пищи можно съесть в течение дня, продолжая стройнеть. Для этого нужно есть мясо, рыбу, молочные продукты, а также протеиновые десерты и коктейли", — советует Верис.

Третий миф — обезжиренные продукты. Недостаток жиров может привести к различным проблемам — вплоть до снижения фертильности и прекращения цикла у девушек. Так, 20–35% потребляемых калорий должны приходиться на жиры.

Самый старый миф — гречка с курицей. Если заменить их на цельнозерновую пасту с белой рыбой, ничего страшного не случится. Рацион должен быть разнообразным и содержать большое количество разных продуктов. И последнее заблуждение заключается в попытке отказаться от всех любимых продуктов. Такого режима худеющий точно не сможет долго придерживаться.