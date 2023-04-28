Врачи назвали потенциальных пациентов психологов в поликлиниках

Психологическая помощь особенно важна детям, старикам и инвалидам, особенно хорошо, что услуга станет доступной в поликлиниках. Об этом рассказала кандидат психологических наук Марина Солдатенкова в беседе с RT, комментируя известие о работе психологов в поликлиниках с 1 июля.

"Если этот объём услуг будет расширен за счёт поликлиник, это будет очень здорово. Потому что это доступно многим людям и именно тем незащищённым слоям населения, которым действительно очень необходима такая психологическая помощь. Это дети, инвалиды, пожилые люди", — уточнила она.

По её словам, круг тем здесь неограничен: от землетрясения до экономического кризиса. Ведь для человека это встряска, что может привести к нервному срыву. Солдатенкова призвала не бояться психологов, а также не путать их с врачами-психиатрами. В первом случае речь не идёт об отклонениях. Пациенту просто помогают справиться со стрессом или тяжёлой жизненной ситуацией.

При этом упор будет сделан и на участников спецоперации, добавил в интервью телеканалу "360" социальный психолог Александр Кичаев. У военных может развиться посттравматическое расстройство или начнут беспокоить иные неприятные симптомы. Психолог сможет проанализировать состояние человека и даже отправить при необходимости к узким специалистам.