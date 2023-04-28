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28 апреля, 14:49

Камеры сняли "сальто" автозака с арестантами после ДТП с легковушкой на Урале

В Екатеринбурге автозак с арестантами перевернулся после ДТП с легковушкой

В Екатеринбурге перевозивший арестованных автомобиль полиции столкнулся с легковушкой и перевернулся. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на очевидца.

Момент ДТП с автозаком и легковушкой в Екатеринбурге. Видео © E1

Собеседник агентства рассказал, что инцидент произошёл на улице Готвальда. На кадрах с моментом ДТП из Сети видно, что после столкновения с чёрным Chevrolet Lanos автозак перевернулся на бок и проскользил несколько десятков метров. В момент ДТП в автозаке было пятеро арестантов, которых должны были этапировать в ИК-12. По предварительным данным, двое из них пострадали, у одного сломана нога. СУ СКР по Свердловской области начало проверку.

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Telegram / СУ СКР по Свердловской области

Никита Никонов
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