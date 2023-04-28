Камеры сняли "сальто" автозака с арестантами после ДТП с легковушкой на Урале

В Екатеринбурге перевозивший арестованных автомобиль полиции столкнулся с легковушкой и перевернулся. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на очевидца.

Собеседник агентства рассказал, что инцидент произошёл на улице Готвальда. На кадрах с моментом ДТП из Сети видно, что после столкновения с чёрным Chevrolet Lanos автозак перевернулся на бок и проскользил несколько десятков метров. В момент ДТП в автозаке было пятеро арестантов, которых должны были этапировать в ИК-12. По предварительным данным, двое из них пострадали, у одного сломана нога. СУ СКР по Свердловской области начало проверку.