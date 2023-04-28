Камеры сняли "сальто" автозака с арестантами после ДТП с легковушкой на Урале
В Екатеринбурге автозак с арестантами перевернулся после ДТП с легковушкой
В Екатеринбурге перевозивший арестованных автомобиль полиции столкнулся с легковушкой и перевернулся. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на очевидца.
Момент ДТП с автозаком и легковушкой в Екатеринбурге. Видео © E1
Собеседник агентства рассказал, что инцидент произошёл на улице Готвальда. На кадрах с моментом ДТП из Сети видно, что после столкновения с чёрным Chevrolet Lanos автозак перевернулся на бок и проскользил несколько десятков метров. В момент ДТП в автозаке было пятеро арестантов, которых должны были этапировать в ИК-12. По предварительным данным, двое из них пострадали, у одного сломана нога. СУ СКР по Свердловской области начало проверку.
Ранее Лайф сообщал, что момент мощного взрыва "газели" в Нижнем Новгороде попал на видео. Грузовик врезался во впереди ехавшую легковушку и загорелся.
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