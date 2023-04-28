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28 апреля, 14:33

Падение башенного крана на стройке школы в Кирове попало на видео

На стройке школы в Кирове упал башенный кран, крановщик погиб

В Кирове упал башенный кран, в результате крановщик погиб. Об этом сообщает источник Лайфа. В нашем распоряжении также оказалось видео с моментом падения.

На стройке школы в Кирове упал башенный кран, крановщик погиб. Видео © LIFE

По его данным, инцидент произошёл днём 28 апреля на стройке школы на улице Воровского. Сейчас на месте работают следователи.

Пять человек погибли и двое пострадали при падении крана на отель в Турции

Пять человек погибли и двое пострадали при падении крана на отель в Турции

А накануне на стройке элитного ЖК Victory Park Residences в районе Поклонной горы в Москве произошёл крупный пожар. Сведений о пострадавших не поступало.

Обложка ©

LIFE

Александра Вишнякова
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