Падение башенного крана на стройке школы в Кирове попало на видео

В Кирове упал башенный кран, в результате крановщик погиб. Об этом сообщает источник Лайфа. В нашем распоряжении также оказалось видео с моментом падения.

На стройке школы в Кирове упал башенный кран, крановщик погиб. Видео © LIFE

По его данным, инцидент произошёл днём 28 апреля на стройке школы на улице Воровского. Сейчас на месте работают следователи.