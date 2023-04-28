Падение башенного крана на стройке школы в Кирове попало на видео
На стройке школы в Кирове упал башенный кран, крановщик погиб
В Кирове упал башенный кран, в результате крановщик погиб. Об этом сообщает источник Лайфа. В нашем распоряжении также оказалось видео с моментом падения.
На стройке школы в Кирове упал башенный кран, крановщик погиб. Видео © LIFE
По его данным, инцидент произошёл днём 28 апреля на стройке школы на улице Воровского. Сейчас на месте работают следователи.
А накануне на стройке элитного ЖК Victory Park Residences в районе Поклонной горы в Москве произошёл крупный пожар. Сведений о пострадавших не поступало.
LIFE