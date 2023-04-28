КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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28 апреля, 15:25
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Бывший кандидат в пресс-секретари Зеленского убит в бою под Кременной

Под Кременной погиб несостоявшийся секретарь Зеленского Александр Бондаренко

<p>Александр Бондаренко. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Sasha Bondarenko</p>

Александр Бондаренко. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Sasha Bondarenko

В бою под Кременной в ЛНР погиб бывший сотрудник украинской службы Би-би-си (BBC)* и Агентства стратегических коммуникаций RMA Александр Бондаренко. Смерть военнослужащего 112-й бригады территориальной обороны ВСУ подтвердил в соцсетях его коллега Василий Самохвалов.

В 2021 году кандидатура Бондаренко обсуждалась на пост пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского. Сам он родился в Луганске.

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Лайф писал о смерти на Украине двух американских наёмников — Эдварда Уолтера Уилтона и Грейди Курпаси. Последний является бывшим морским пехотинцем. Госдеп США работает с его родственниками.

* Признана в России иноагентом.

Матвей Константинов
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