В бою под Кременной в ЛНР погиб бывший сотрудник украинской службы Би-би-си (BBC)* и Агентства стратегических коммуникаций RMA Александр Бондаренко. Смерть военнослужащего 112-й бригады территориальной обороны ВСУ подтвердил в соцсетях его коллега Василий Самохвалов.

В 2021 году кандидатура Бондаренко обсуждалась на пост пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского. Сам он родился в Луганске.

Лайф писал о смерти на Украине двух американских наёмников — Эдварда Уолтера Уилтона и Грейди Курпаси. Последний является бывшим морским пехотинцем. Госдеп США работает с его родственниками.