Бывший кандидат в пресс-секретари Зеленского убит в бою под Кременной
Под Кременной погиб несостоявшийся секретарь Зеленского Александр Бондаренко
Александр Бондаренко. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Sasha Bondarenko
В бою под Кременной в ЛНР погиб бывший сотрудник украинской службы Би-би-си (BBC)* и Агентства стратегических коммуникаций RMA Александр Бондаренко. Смерть военнослужащего 112-й бригады территориальной обороны ВСУ подтвердил в соцсетях его коллега Василий Самохвалов.
В 2021 году кандидатура Бондаренко обсуждалась на пост пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского. Сам он родился в Луганске.
Лайф писал о смерти на Украине двух американских наёмников — Эдварда Уолтера Уилтона и Грейди Курпаси. Последний является бывшим морским пехотинцем. Госдеп США работает с его родственниками.
* Признана в России иноагентом.