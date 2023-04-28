Российских туристов заманивают в Турцию приятным бонусом после разговора Путина и Эрдогана

Президенты Владимир Путин и Реджеп Эрдоган в ходе телефонной беседы договорились об увеличении числа авиарейсов для российских туристов, направляющихся на отдых в Турцию. Об этом сообщила в пятницу газета Hürriyet ("Хюрриет") со ссылкой на источники в администрации турецкого лидера.

Собеседник издания при этом не уточнил, насколько будет увеличено число рейсов и когда это произойдёт.

Напомним, что на днях россияне, ожидавшие снижения цен на туры и прежде всего на непопулярные направления перед майскими праздниками, были шокированы "стремительными" отменами рейсов в Турцию. Так, об отмене рейсов из Москвы в Анталью на 24 и 26 апреля сообщила авиакомпания Corendon Airlines, перевозящая клиентов оператора Fun&Sun. Причиной перевозчик назвал падение спроса. Из-за этого рейсы в Анталью из Нижнекамска (24 апреля) и Тюмени (30 апреля) не состоятся.