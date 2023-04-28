КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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28 апреля, 15:15

Путин назвал Россию страной-цивилизацией

Россия является одним из суверенных центров многополярного мира, страной-цивилизацией, заявил президент РФ Владимир Путин.

В ходе выступления на встрече с Советом законодателей глава государства напомнил, что первые российские парламентарии искренне отстаивали интересы людей, считали своим высшим долгом и призванием жить и трудиться ради Отчизны. И это, по словам Путина, важно для России как для страны-цивилизации.

"Такие патриотические идеалы важны во все времена, тем более для нас, для России — страны-цивилизации, одного из самобытных, суверенных центров огромного многополярного мира", — подчеркнул он.

Путин поручил внимательно и системно вести работу по интеграции новых регионов России

Путин поручил внимательно и системно вести работу по интеграции новых регионов России

Также в ходе выступления Владимир Путин назвал первоочередную заботу власти. По его словам, это повышение качества жизни и доходов граждан РФ.

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
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