Путин назвал Россию страной-цивилизацией

Россия является одним из суверенных центров многополярного мира, страной-цивилизацией, заявил президент РФ Владимир Путин.

В ходе выступления на встрече с Советом законодателей глава государства напомнил, что первые российские парламентарии искренне отстаивали интересы людей, считали своим высшим долгом и призванием жить и трудиться ради Отчизны. И это, по словам Путина, важно для России как для страны-цивилизации.

"Такие патриотические идеалы важны во все времена, тем более для нас, для России — страны-цивилизации, одного из самобытных, суверенных центров огромного многополярного мира", — подчеркнул он.