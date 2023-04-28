Путин: Повышение качества жизни россиян — первоочередная забота власти

Повышение качества жизни и доходов россиян должно оставаться первоочередной заботой властей. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с Советом законодателей в пятницу.

По словам главы государства, сегодня важно обеспечить сбалансированное территориальное развитие и финансовую стабильность всех регионов страны — "от Сахалина до Калининграда, от Русской Арктики до Крыма и Новороссии".