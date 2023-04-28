Путин: Повышение качества жизни россиян — первоочередная забота власти
Повышение качества жизни и доходов россиян должно оставаться первоочередной заботой властей. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с Советом законодателей в пятницу.
По словам главы государства, сегодня важно обеспечить сбалансированное территориальное развитие и финансовую стабильность всех регионов страны — "от Сахалина до Калининграда, от Русской Арктики до Крыма и Новороссии".
"И, конечно, первоочередной заботой парламента всегда должно быть повышение качества жизни и доходов людей, ощутимая адресная поддержка наших граждан, семей с детьми, людей, которые оказались в сложной, в трудной жизненной ситуации. В целом рост благосостояния народа — наша общая первейшая задача", — подчеркнул Владимир Путин, обращаясь к российским законодателям.
Ранее в ходе того же Совета президент назвал новые регионы России её историческими землями и призвал защищать их выбор. Глава государства поручил внимательно и системно вести работу по интеграции новых регионов России, а также рассказал участникам совещания о новых предложениях рабочей группы по СВО.
LIFE/ Павел Баранов