КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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28 апреля, 15:08

Путин: Повышение качества жизни россиян — первоочередная забота власти

Повышение качества жизни и доходов россиян должно оставаться первоочередной заботой властей. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с Советом законодателей в пятницу.

По словам главы государства, сегодня важно обеспечить сбалансированное территориальное развитие и финансовую стабильность всех регионов страны — "от Сахалина до Калининграда, от Русской Арктики до Крыма и Новороссии".

"И, конечно, первоочередной заботой парламента всегда должно быть повышение качества жизни и доходов людей, ощутимая адресная поддержка наших граждан, семей с детьми, людей, которые оказались в сложной, в трудной жизненной ситуации. В целом рост благосостояния народа — наша общая первейшая задача", — подчеркнул Владимир Путин, обращаясь к российским законодателям.

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Ранее в ходе того же Совета президент назвал новые регионы России её историческими землями и призвал защищать их выбор. Глава государства поручил внимательно и системно вести работу по интеграции новых регионов России, а также рассказал участникам совещания о новых предложениях рабочей группы по СВО.

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LIFE/ Павел Баранов

Марина Калегина
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