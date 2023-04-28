Путин отметил закалку многопартийной системы России в жёсткой борьбе

Ведущие политические силы России доказали свою зрелость, но парламентский статус постоянно нужно подтверждать честным и упорным трудом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая перед Советом законодателей в Санкт-Петербурге.

Глава государства напомнил, что в 2023 году обеим палатам Федерального собрания РФ исполняется 30 лет. По словам президента, многопартийная система России выросла и окрепла в открытой, конкурентной, а иногда и весьма жёсткой борьбе. Ведущие политсилы доказали свою зрелость и основательность, указал лидер РФ.

"Вместе с тем парламентский статус, само это право быть представителями миллионов граждан России нужно подтверждать постоянно, каждый день, упорным, честным трудом", — подчеркнул Путин.