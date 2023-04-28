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28 апреля, 15:18

Путин отметил закалку многопартийной системы России в жёсткой борьбе

Путин: Многопартийная система России окрепла в конкурентной и жёсткой борьбе

<p>Президент России Владимир Путин на Совете законодателей. Обложка © LIFE / Павел Баранов</p>

Президент России Владимир Путин на Совете законодателей. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Ведущие политические силы России доказали свою зрелость, но парламентский статус постоянно нужно подтверждать честным и упорным трудом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая перед Советом законодателей в Санкт-Петербурге.

Глава государства напомнил, что в 2023 году обеим палатам Федерального собрания РФ исполняется 30 лет. По словам президента, многопартийная система России выросла и окрепла в открытой, конкурентной, а иногда и весьма жёсткой борьбе. Ведущие политсилы доказали свою зрелость и основательность, указал лидер РФ.

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"Вместе с тем парламентский статус, само это право быть представителями миллионов граждан России нужно подтверждать постоянно, каждый день, упорным, честным трудом", — подчеркнул Путин.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала парламент России одним из самых демократичных в мире. По её словам, Федеральное собрание отличается открытостью, прозрачностью и качеством принимаемых законов.

Александр Юнашев
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