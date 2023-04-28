Эксперт по уборке назвала самый полезный гаджет в квартире

Поддерживать чистоту в квартире намного проще, если в этом помогают устройства, которые выполняют свою функцию даже в наше отсутствие. Один из таких гаджетов — робот-пылесос. Подробнее об их видах рассказала РИА "ФедералПресс" гендиректор клининговой компании "Настенька" Анастасия Савчук.

"Робот-пылесос — это супергаджет, который я всем рекомендую. Включили его, уходя на работу, вернулись домой — а у вас чисто! Главное, перед запуском чуть-чуть ему помочь: не забыть подобрать носки, мелкие детали, игрушки и провода с пола, а то он просто ими "подавится", — советует Савчук.

Сегодня подобрать в магазине подходящую модель не составит труда. Из пылесосов до 10 000 рублей эксперт советует выбрать Scarlett SC-VC80RW01: он выполняет как сухую, так и влажную уборку. Устройство работает без подзарядки до 90 минут и заряжается за полтора часа. Пылесос видит препятствия и строит карту помещения, паркуется на зарядку автоматически и управляется со смартфона.









В том же ценовом сегменте есть модель Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite: она заряжается за 240 минут и держит зарядку до двух часов. Робот Kitfort КТ-5107 будет стоить больше 10 000 рублей, работает 130 минут, заряжается пять часов и имеет четыре режима уборки. От 30 000 рублей можно приобрести модель Garlyn SR-800 Pro Max, которая имеет станцию с автоматической очисткой пылесборника и мощный аккумулятор 5200 мАч.