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28 апреля, 15:44

Эксперт по уборке назвала самый полезный гаджет в квартире

Эксперт Савчук: Лучшим помощником в уборке по дому станет робот-пылесос

Поддерживать чистоту в квартире намного проще, если в этом помогают устройства, которые выполняют свою функцию даже в наше отсутствие. Один из таких гаджетов — робот-пылесос. Подробнее об их видах рассказала РИА "ФедералПресс" гендиректор клининговой компании "Настенька" Анастасия Савчук.

"Робот-пылесос — это супергаджет, который я всем рекомендую. Включили его, уходя на работу, вернулись домой — а у вас чисто! Главное, перед запуском чуть-чуть ему помочь: не забыть подобрать носки, мелкие детали, игрушки и провода с пола, а то он просто ими "подавится", — советует Савчук.

Сегодня подобрать в магазине подходящую модель не составит труда. Из пылесосов до 10 000 рублей эксперт советует выбрать Scarlett SC-VC80RW01: он выполняет как сухую, так и влажную уборку. Устройство работает без подзарядки до 90 минут и заряжается за полтора часа. Пылесос видит препятствия и строит карту помещения, паркуется на зарядку автоматически и управляется со смартфона.

  • SC-VC80RW01. Фото © Scarlett
    SC-VC80RW01. Фото © Scarlett
  • Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite. Фото © Xiaomi
    Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite. Фото © Xiaomi
  • КТ-5107. Фото © Kitfort
    КТ-5107. Фото © Kitfort
  • SR-800 Pro Max. Фото © Garlyn
    SR-800 Pro Max. Фото © Garlyn

SC-VC80RW01. Фото © Scarlett

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В том же ценовом сегменте есть модель Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite: она заряжается за 240 минут и держит зарядку до двух часов. Робот Kitfort КТ-5107 будет стоить больше 10 000 рублей, работает 130 минут, заряжается пять часов и имеет четыре режима уборки. От 30 000 рублей можно приобрести модель Garlyn SR-800 Pro Max, которая имеет станцию с автоматической очисткой пылесборника и мощный аккумулятор 5200 мАч.

Стала известна средняя стоимость генеральной уборки в квартире

Стала известна средняя стоимость генеральной уборки в квартире

Согласно опросу, из бытовой техники россияне чаще всего используют холодильник, стиральную машину и пылесос. Но есть ряд приобретений, которые месяцами, а то и годами пылятся на полках.

Обложка ©

Shutterstock

Ирина Фальке
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