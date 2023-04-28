Путин исключил уход России на самоизоляцию

Россия не собирается изолироваться и будет развивать свои отношения с дружественными государствами, заявил президент РФ Владимир Путин.

"На самоизоляцию уходить мы не собираемся, наоборот, будем расширять прагматичные, равноправные, взаимовыгодные, исключительно партнёрские отношения с дружественными странами и в Евразии, и в Африке, и в Латинской Америке", — сказал он в ходе встречи с Советом законодателей.

Глава государства отметил, что нынешняя политика западных стран им "ещё аукнется", а в самих государствах есть множество солидарных с Россией людей, в то время как их элиты проводят вредную для населения политику.