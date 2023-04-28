КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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28 апреля, 15:21

Путин исключил уход России на самоизоляцию

Россия не собирается изолироваться и будет развивать свои отношения с дружественными государствами, заявил президент РФ Владимир Путин.

"На самоизоляцию уходить мы не собираемся, наоборот, будем расширять прагматичные, равноправные, взаимовыгодные, исключительно партнёрские отношения с дружественными странами и в Евразии, и в Африке, и в Латинской Америке", сказал он в ходе встречи с Советом законодателей.

Глава государства отметил, что нынешняя политика западных стран им "ещё аукнется", а в самих государствах есть множество солидарных с Россией людей, в то время как их элиты проводят вредную для населения политику.

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Также в ходе встречи Владимир Путин назвал ДНР, ЛНР, а также Запорожскую и Херсонскую области историческими землями России. Он указал, что их жители ничем не отличаются от других граждан РФ и сделанный ими выбор нужно защитить.

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LIFE / Павел Баранов

Матвей Константинов
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