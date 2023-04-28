КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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28 апреля, 15:19

Путин призвал парламент ориентироваться на "наказы людей"

Принимая решения, парламент должен руководствоваться мнениями, инициативами и "наказами" граждан, а основными направлениями работы следует оставить российскую экономику и социальные вопросы. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин, выступая перед Советом законодателей.

"Главное здесь — доверие людей, их мнения, их предложения и их наказы в самом широком смысле этого слова. Важно, чтобы и в ходе выборов или в вашей повседневной работе безусловными приоритетами были самые насущные острые вопросы, проблемы, волнующие наших граждан, первоочередные потребности и задачи развития национальной экономики, укрепление безопасности страны", сказал он.

Путин назвал Россию страной-цивилизацией

Путин назвал Россию страной-цивилизацией

Также Путин напомнил, что первоочередной заботой властей РФ должно оставаться повышение качества жизни людей. Он добавил, что нужна "кропотливая, тонкая донастройка по всей линейке созданных нами механизмов и инструментов привлечения инвестиций", а также финансирование в развитие регионов.

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LIFE / Павел Баранов

Татьяна Миссуми
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