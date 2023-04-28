КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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28 апреля, 15:31

Путин уверен, что вместе россияне справятся с трудностями и твёрдо пойдут вперёд

Россияне сообща смогут справиться с любыми препятствиями и продолжат уверенно двигаться вперёд. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с Советом законодателей.

"Ценности преданного служения людям, своей Родине определяют силу и устойчивость государственной власти", подчеркнул глава государства.

Он добавил, что именно такие ценности являются "ключевой незыблемой гарантией" того, что сограждане объединятся и вместе справятся с любыми испытаниями, а также будут "последовательно и твёрдо идти только вперёд".

Путин назвал Россию страной-цивилизацией

Путин назвал Россию страной-цивилизацией

Кроме того, Путин отметил, что парламент должен руководствоваться мнениями, инициативами и "наказами" граждан, а основными направлениями работы следует оставить российскую экономику и социальные вопросы.

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LIFE / Павел Баранов

Татьяна Миссуми
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