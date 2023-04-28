Путин уверен, что вместе россияне справятся с трудностями и твёрдо пойдут вперёд

Россияне сообща смогут справиться с любыми препятствиями и продолжат уверенно двигаться вперёд. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с Советом законодателей.

Он добавил, что именно такие ценности являются "ключевой незыблемой гарантией" того, что сограждане объединятся и вместе справятся с любыми испытаниями, а также будут "последовательно и твёрдо идти только вперёд".