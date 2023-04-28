КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

28 апреля, 15:40

Путин призвал создать базу для долгосрочного развития России

Даже недоброжелатели признают стабильные прогнозы по росту российской экономики, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с Советом законодателей.

"Посмотрите на прогнозы международных тех же организаций, прогнозы по росту российской экономики. Там всё более-менее стабильно у нас. Даже те, кто не хотел бы показывать эти перспективы, вынуждены это показать", сказал глава государства.

Он призвал создать базу для долгосрочного, независимого, успешного развития страны и укрепления её суверенитета. По его словам, задача власти заключается именно в этом, а не в попытке "переждать период сложностей, вызовов и внешнего давления".

Путин назвал Россию страной-цивилизацией

Путин назвал Россию страной-цивилизацией

Также в ходе встречи Владимир Путин заявил, что вместе россияне смогут преодолеть возникшие трудности. Он отметил, что "ценности преданного служения людям, своей Родине" определяют устойчивость власти.

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Матвей Константинов
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров