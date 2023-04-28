Путин призвал создать базу для долгосрочного развития России

Даже недоброжелатели признают стабильные прогнозы по росту российской экономики, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с Советом законодателей.

"Посмотрите на прогнозы международных тех же организаций, прогнозы по росту российской экономики. Там всё более-менее стабильно у нас. Даже те, кто не хотел бы показывать эти перспективы, вынуждены это показать", — сказал глава государства.

Он призвал создать базу для долгосрочного, независимого, успешного развития страны и укрепления её суверенитета. По его словам, задача власти заключается именно в этом, а не в попытке "переждать период сложностей, вызовов и внешнего давления".