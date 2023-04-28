Онколог предупредил об опасности грудных имплантов при рецидиве рака

Девушки, которые однажды перенесли операцию по удалению груди из-за раковой опухоли, склонны ставить импланты. Но силикон в организме затрудняет диагностику после перенесённого заболевания. Об этом предупредил в беседе с РИА "ФедералПресс" онколог Евгений Черёмушкин.

"Биологической целесообразности в таких операциях нет. Если вы ставите имплант, какие-то реакции организма трудно оценить. Если человек разумный, то он понимает, что имплант — инородное тело, из-за которого проявляется масса всяких проблем", — пояснил врач.

Для определения риска повторного развития онкологии врачи используют ультразвук, рентген и другие методы диагностики. Импланты же сдавливают ткани, меняя их характеристики и анатомию.

Всё это мешает врачам выяснить, является ли дефект реакцией на имплант или это уже рецидив раковой опухоли. А из-за риска повредить имплант и сделать только хуже специалисты не проводят манипуляции в непосредственном контакте с силиконовой вставкой, объяснил врач.