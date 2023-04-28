Шеф-повар подобрал идеальные закуски к "Тайкири" и Morocco Spritz

Подобрать безупречное блюдо к определённому напитку не так просто, но специалисты знают эти секреты. Шеф-повар заведения High Bar Роман Галаничев и шеф-бармен Никита Хлопянов перечислили "Газете.ru" закуски, которые стоит попробовать в сочетании с тремя летними коктейлями.

Пару подбирали коктейлям "Французский 75", Morocco Spritz и "Тайкири". Галаничев отметил, что главная функция закуски — грамотно дополнять напиток, а не перекрывать его вкус и аромат.

"Для "Френча 75" лучшей парой станет севиче из гребешка с личи и яблочным муссом. Сухой кислый коктейль на джине дополняет пряный кислый соус, а игристое раскрывает вкус дорадо", — объяснил шеф-повар.

Коктейль Morocco Spritz отлично дополнит зелёный салат с крабом, цитрусом, авокадо, томатами и морепродуктами. Основу напитка составляет мандарин, миндаль, джин и просекко.

"Его цитрусовый профиль отлично сочетается с салатами и морепродуктами, а лёгкая миндальная нота отлично подчёркивает краба", — объяснил Хлопянов.

Напиток "Тайкири" будет хорошо сочетаться с тартаром из лосося на подушке из авокадо, который идеально дополнит кислый коктейль на роме с нотками манго и лёгкой перечной пряностью.