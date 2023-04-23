Апероль или виски с колой: Названы самые популярные в России алкогольные коктейли

Начать хочется со статистики. Удивительно, но наши соотечественники отказывались экономить на алкоголе даже в марте – мае прошлого года, в период самых высоких цен. По данным исследования от NielsenI, алкоголь и продукты питания стали единственными категориями, объём продаж которых показал рост в первом полугодии 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

"Скажу даже больше: объём продаж алкоголя за последний год увеличился аж на 5%. И упор россияне делают именно на крепкий алкоголь. Это максимальный рост по сравнению с другими категориями покупок. Поэтому культура питья в России и правда крепкая — как в прямом, так и в переносном смысле", — рассказывает эксперт. Андрей Третьяков — ресторатор и соучредитель Stereo People Group, в Москве заведует барами Stereo People, Dogs In The Fog и "Техника безопасности".

А что касается предпочтений ? Какой алкоголь любят больше всего женщины и мужчины России?

С течением времени барные предпочтения наших соотечественников, конечно же, меняются, говорит ресторатор. Например, в топ продаж два-три года назад входили коктейли лонг-айленд и мохито. Затем пришёл тренд на сложные авторские коктейли. "Но сейчас ветка первенства у джина с тоником. Это самый продаваемый алкоголь в Stereo People Group. Причём любовь к нему испытывают как девушки, так и парни".