Путин на встрече с Матвиенко и Володиным огласил ещё ряд поручений
Президент России Владимир Путин наметил ещё несколько направлений работы парламента, которые озвучил после заседания Совета законодателей в беседе с руководителями Госдумы и Совфеда Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко.
Руководители Госдумы и Совфеда Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко. Видео © LIFE
"Президент детализировал ещё целый ряд поручений после своего выступления. Он высоко ценит роль парламента и наших демократических институтов. Просил передать главам парламентов регионов дополнительные поручения. Так что мы будем работать", — поделилась спикер парламента.
Володин добавил, что встреча с президентом всегда задаёт высокие планки, которые "порой не просто взять, но это стимул развития".
Также Путин заявил на заседании, что вместе россияне смогут преодолеть возникшие трудности. Он отметил, что "ценности преданного служения людям, своей Родине" определяют устойчивость власти.
LIFE