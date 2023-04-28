Путин на встрече с Матвиенко и Володиным огласил ещё ряд поручений

Президент России Владимир Путин наметил ещё несколько направлений работы парламента, которые озвучил после заседания Совета законодателей в беседе с руководителями Госдумы и Совфеда Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко.

Руководители Госдумы и Совфеда Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко. Видео © LIFE

"Президент детализировал ещё целый ряд поручений после своего выступления. Он высоко ценит роль парламента и наших демократических институтов. Просил передать главам парламентов регионов дополнительные поручения. Так что мы будем работать", — поделилась спикер парламента.

Володин добавил, что встреча с президентом всегда задаёт высокие планки, которые "порой не просто взять, но это стимул развития".