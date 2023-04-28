КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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28 апреля, 16:21

РФС рассчитывает пивом заманивать по 19 тысяч человек на стадионы

Митрофанов: Возвращение пива на стадионы поможет поднять среднюю посещаемость

Возвращение пива на российские стадионы поспособствует поднятию средней посещаемости, считает генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов. По его словам, в планах у союза довести её до значений 2018–2019 годов — 19 тысяч человек.

"Мы бы хотели для начала вернуться на эту цифру. Сейчас у нас два клуба делают максимум средней посещаемости — "Зенит" и "Факел". Мы бы хотели, чтобы они ещё больше увеличили посещаемость. И все остальные. Я знаю, что это возможно. Я работал в клубе, прекрасно представляю, что дорогу осилит идущий. У нас профессиональные руководители клубов. Они справятся с этой задачей", сказал он в беседе с газетой "Спорт-Экспресс".

Роднина сравнила любителей пива на стадионах с "собачкой, которой дали кусок сахара"

Роднина сравнила любителей пива на стадионах с "собачкой, которой дали кусок сахара"

Ранее в МВД поддержали возвращение пива на российские стадионы, но при одном условии: только с работающей системой идентификации болельщиков, частью которой является Fan ID.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Матвей Константинов
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