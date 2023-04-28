РФС рассчитывает пивом заманивать по 19 тысяч человек на стадионы

"Мы бы хотели для начала вернуться на эту цифру. Сейчас у нас два клуба делают максимум средней посещаемости — "Зенит" и "Факел". Мы бы хотели, чтобы они ещё больше увеличили посещаемость. И все остальные. Я знаю, что это возможно. Я работал в клубе, прекрасно представляю, что дорогу осилит идущий. У нас профессиональные руководители клубов. Они справятся с этой задачей", — сказал он в беседе с газетой "Спорт-Экспресс".