РФС рассчитывает пивом заманивать по 19 тысяч человек на стадионы
Митрофанов: Возвращение пива на стадионы поможет поднять среднюю посещаемость
Возвращение пива на российские стадионы поспособствует поднятию средней посещаемости, считает генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов. По его словам, в планах у союза довести её до значений 2018–2019 годов — 19 тысяч человек.
"Мы бы хотели для начала вернуться на эту цифру. Сейчас у нас два клуба делают максимум средней посещаемости — "Зенит" и "Факел". Мы бы хотели, чтобы они ещё больше увеличили посещаемость. И все остальные. Я знаю, что это возможно. Я работал в клубе, прекрасно представляю, что дорогу осилит идущий. У нас профессиональные руководители клубов. Они справятся с этой задачей", — сказал он в беседе с газетой "Спорт-Экспресс".
Ранее в МВД поддержали возвращение пива на российские стадионы, но при одном условии: только с работающей системой идентификации болельщиков, частью которой является Fan ID.
ТАСС / Валерий Шарифулин