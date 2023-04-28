Внуково перешёл на российскую систему регистрации пассажиров

Столичный аэропорт Внуково внедрил российскую систему регистрации пассажиров Zamar CUPPS (UDPS/"Замар") с 3 апреля. Об этом рассказали РИА "Новости" в пресс-службе московской воздушной гавани.

"Мы перешли на отечественную платформу Zamar CUPPS (UDPS) с 3 апреля 2023 года. Подготовка к переходу велась с лета 2022 года", — уточнил представитель аэропорта.

Разработчик — российская компания "Замар", которая специализируется на информационных технологиях и создании сервисов для обработки данных на пассажиров.