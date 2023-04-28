Внуково перешёл на российскую систему регистрации пассажиров
Столичный аэропорт Внуково внедрил российскую систему регистрации пассажиров Zamar CUPPS (UDPS/"Замар") с 3 апреля. Об этом рассказали РИА "Новости" в пресс-службе московской воздушной гавани.
"Мы перешли на отечественную платформу Zamar CUPPS (UDPS) с 3 апреля 2023 года. Подготовка к переходу велась с лета 2022 года", — уточнил представитель аэропорта.
Разработчик — российская компания "Замар", которая специализируется на информационных технологиях и создании сервисов для обработки данных на пассажиров.
Ранее сообщалось, что российские авиакомпании заработали за прошлый год почти 88 миллиардов рублей благодаря государственным субсидиям, которые были призваны поддержать отрасль на фоне западных санкций.
ТАСС / Сергей Бобылев