КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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28 апреля, 16:50

Школьница из Тихвина сняла видео о приставаниях дяди-насильника за 5 минут до убийства

Школьница из Тихвина сняла видео за пять минут до убийства дядей-насильником

Школьница, которую изнасиловал и убил родной дядя, за несколько минут до смерти успела снять видео о том, как родственник издевался над ней. Кадры опубликовал телеканал "78".

На видео девочка рассказала, что 19-летний дядя подходил к ней и сжимал руку. Она попросила его так не делать, чтобы не осталось синяков. Но тот только обзывал школьницу и домогался. Девочка же потребовала от дяди идти к девушке, если у него неудовлетворённость в личной жизни, а её не трогать. В конце ролика девятиклассница заплакала и запись оборвалась.

"После занятий в школе девочка зашла на чай к тёте. В этот момент там был Денис. Он домогался её и требовал переспать с ним. Но она быстро вырвалась и пошла к автобусной остановке через ручей. На ходу она переписывалась с одноклассницей, которая единственная среди всех знала об изнасилованиях", — рассказал kp.ru источник.

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Напомним, девочку нашли мёртвой в реке города Тихвина. Полиция выяснила, что ребёнка изнасиловал родной дядя, после чего убил и бросил в водоём. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Подозреваемый признал вину, в ближайшее время ему предъявят обвинение.

Обложка ©

Shutterstock

Ирина Фальке
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