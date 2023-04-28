Школьница из Тихвина сняла видео о приставаниях дяди-насильника за 5 минут до убийства

Школьница, которую изнасиловал и убил родной дядя, за несколько минут до смерти успела снять видео о том, как родственник издевался над ней. Кадры опубликовал телеканал "78".

На видео девочка рассказала, что 19-летний дядя подходил к ней и сжимал руку. Она попросила его так не делать, чтобы не осталось синяков. Но тот только обзывал школьницу и домогался. Девочка же потребовала от дяди идти к девушке, если у него неудовлетворённость в личной жизни, а её не трогать. В конце ролика девятиклассница заплакала и запись оборвалась.

"После занятий в школе девочка зашла на чай к тёте. В этот момент там был Денис. Он домогался её и требовал переспать с ним. Но она быстро вырвалась и пошла к автобусной остановке через ручей. На ходу она переписывалась с одноклассницей, которая единственная среди всех знала об изнасилованиях", — рассказал kp.ru источник.