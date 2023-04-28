Россияне раскрыли траты в майские праздники

Согласно ВЦИОМу, 25% россиян в майские праздники займутся дачными делами, а каждый пятый (21%) будет работать. О том, сколько россияне могут потратить на праздничной неделе в этом году, рассказал в эфире радио "Комсомольская правда" вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

По его словам, среднестатистическая российская семья в майские праздники готова тратить примерно 60 тысяч рублей, не больше. Дело в том, что выходные в мае "у нас как-то не принято считать основным отдыхом".