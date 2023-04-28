КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

28 апреля, 17:04

Россияне раскрыли траты в майские праздники

Эксперт Мкртчян: Россияне потратят не более 50–60 тысяч в майские праздники

Согласно ВЦИОМу, 25% россиян в майские праздники займутся дачными делами, а каждый пятый (21%) будет работать. О том, сколько россияне могут потратить на праздничной неделе в этом году, рассказал в эфире радио "Комсомольская правда" вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

По его словам, среднестатистическая российская семья в майские праздники готова тратить примерно 60 тысяч рублей, не больше. Дело в том, что выходные в мае "у нас как-то не принято считать основным отдыхом".

"Какой-то роскошный отдых себе захотят устроить немногие, основная же прослойка населения предпочтёт отложить деньги на лето. Такие семьи и вправду скорее предпочтут провести майские праздники у себя дома, на даче, в огороде", — сказал Мкртчян.

Минтруд не против увеличить майские каникулы за счёт новогодних

Минтруд не против увеличить майские каникулы за счёт новогодних

Ранее эксперт по финансам дала россиянам пять советов, как не потратить лишнего в майском отпуске.

Обложка ©

Shutterstock

Ирина Фальке
  • Новости
  • Майские праздники
  • Личные финансы
  • Экономика РФ
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров