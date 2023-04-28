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28 апреля, 17:51

В Москве полицейский забрал себе из вещдоков Mercedes-Benz за 13 млн

<p>Похищенный из вещдоков "Мерседес". Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/50705" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Похищенный из вещдоков "Мерседес". Обложка © t.me / SHOT

Московский лейтенант полиции забрал в личное пользование "Мерседес", признанный вещественным доказательством по уголовному делу. Об этом узнал от источника телеграм-канал SHOT.

Молодому стражу порядка приглянулся изъятый по одному из уголовных делу Mercedes-Benz GL-Класс стоимостью 13 миллионов рублей. Недолго думая он начал на нём рассекать. Теперь хитра схема вскрылась. По факту хищения вещественных доказательств должностным лицом проводится проверка.

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Ранее Лайф писал, что в Крыму главбух ОМВД присвоила почти 2 млн рублей из выплат военным. Об этих махинациях узнали в ноябре прошлого года.

Ирина Фальке
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