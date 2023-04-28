В Москве полицейский забрал себе из вещдоков Mercedes-Benz за 13 млн
Похищенный из вещдоков "Мерседес". Обложка © t.me / SHOT
Московский лейтенант полиции забрал в личное пользование "Мерседес", признанный вещественным доказательством по уголовному делу. Об этом узнал от источника телеграм-канал SHOT.
Молодому стражу порядка приглянулся изъятый по одному из уголовных делу Mercedes-Benz GL-Класс стоимостью 13 миллионов рублей. Недолго думая он начал на нём рассекать. Теперь хитра схема вскрылась. По факту хищения вещественных доказательств должностным лицом проводится проверка.
Ранее Лайф писал, что в Крыму главбух ОМВД присвоила почти 2 млн рублей из выплат военным. Об этих махинациях узнали в ноябре прошлого года.