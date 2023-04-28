На Кубани ищут сбежавшего из колонии белоруса

В Краснодарском крае разыскивают гражданина Белоруссии Олега Калинова, осуждённого за кражу. Как сообщили в региональном УФСИН, он сбежал из колонии-поселения при ИК-14.

"27.04.2023 сотрудниками участка колонии-поселения при ИК-14 УФСИН России по Краснодарскому краю был выявлен факт незаконного отсутствия осуждённого… В исправительном учреждении мужчина отбывал наказание по статье 158 УК РФ (Кража)", — говорится в сообщении.

Колония-поселение не обладает постоянной охраной, заключённые содержатся в ней под надзором администрации и могут покидать территорию при наличии разрешения.

По данным kp.ru, до выхода на волю ему оставалось меньше года. Его должны были освободить 25 марта 2024 года. Теперь же побегом он серьёзно усугубил своё положение. За уход из-под надзора из колонии-поселения арестанту грозит уголовное наказание на срок до четырёх лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе УФСИН по Краснодарскому краю.