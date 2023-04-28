Песков рассказал о новой платёжной системе для россиян в Турции
Работа по созданию новой платёжной системы для российских туристов в Турции уже ведётся. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Работа в этом направлении ведётся", — сказал Песков РИА "Новости" на просьбу прокомментировать информацию о том, что президенты РФ и Турции — Владимир Путин и Реджеп Эрдоган — договорились о разработке новой платёжной системы для российских туристов.
По данным турецкого издания Hürriyet, платёжная система называется Rebit kart. Ею смогут пользоваться отдыхающие в республике туристы из России, в том числе через приложение на смартфоне.
ТАСС / Сергей Карпухин