КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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28 апреля, 18:43

Песков рассказал о новой платёжной системе для россиян в Турции

Работа по созданию новой платёжной системы для российских туристов в Турции уже ведётся. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Работа в этом направлении ведётся", — сказал Песков РИА "Новости" на просьбу прокомментировать информацию о том, что президенты РФ и Турции — Владимир Путин и Реджеп Эрдоган — договорились о разработке новой платёжной системы для российских туристов.

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По данным турецкого издания Hürriyet, платёжная система называется Rebit kart. Ею смогут пользоваться отдыхающие в республике туристы из России, в том числе через приложение на смартфоне.

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ТАСС / Сергей Карпухин

Ирина Фальке
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