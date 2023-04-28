Глава департамента судейства РФС: Решения арбитров будут обсуждаться всегда

В весенней части чемпионата России между командами обостряется соперничество за выживание и медали и судить такие матчи арбитрам становится тяжелее. Об этом заявил глава департамента судейства РФС Павел Каманцев.

"Не думаю, что прошлой весной было меньше разговоров. В конце сезона совершенно другой футбол: обостряются соперничество за выживание и борьба за медали, в матчах большое количество столкновений. В некоторых встречах команды больше борются, чем играют. Такие матчи тяжело судить, а арбитры принимают большое количество ключевых решений", — приводит его слова газета "Спорт-Экспресс".

Каманцев отметил, что решения судей будут обсуждаться всегда и при этом всегда будут недовольные.