КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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28 апреля, 20:06

Глава департамента судейства РФС: Решения арбитров будут обсуждаться всегда

<p>Судья Владислав Безбородов на игре "Спартак" – "Краснодар". Обложка © <a href="https://premierliga.ru/media/photo/photo_22467.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт РПЛ</a></p>

Судья Владислав Безбородов на игре "Спартак" – "Краснодар". Обложка © Сайт РПЛ

В весенней части чемпионата России между командами обостряется соперничество за выживание и медали и судить такие матчи арбитрам становится тяжелее. Об этом заявил глава департамента судейства РФС Павел Каманцев.

"Не думаю, что прошлой весной было меньше разговоров. В конце сезона совершенно другой футбол: обостряются соперничество за выживание и борьба за медали, в матчах большое количество столкновений. В некоторых встречах команды больше борются, чем играют. Такие матчи тяжело судить, а арбитры принимают большое количество ключевых решений", — приводит его слова газета "Спорт-Экспресс".

Каманцев отметил, что решения судей будут обсуждаться всегда и при этом всегда будут недовольные.

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А ранее стала известна дата начала следующего сезона чемпионата России по футболу. Первый тур сезона 2023/2024 стартует 23 июля.

Артур Лапсаков
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