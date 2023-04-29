КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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28 апреля, 22:23

В парках Подмосковья 1 мая состоится "Открытие тёплого сезона"

Почти в 60 парках Московской области 1 мая стартует проект "Открытие тёплого сезона". Как сообщают "Вести Подмосковья", в его рамках жителей и гостей региона ждёт насыщенная культурная программа.

В парке усадьбы Кривякино в Воскресенске в понедельник ждут ценителей изобразительного искусства. Там будут работать выставки живописи и художественного фото. Центральный парк Королёва представит "Джаз на траве" и порадует гостей концертно-танцевальными программами.

В Мытищах состоится световое шоу от театра огненных легенд "Саламандра" и спектакль "Путешествие в волшебную страну" театра ФЭСТ. А жителей Подольска в парке имени Талалихина порадует праздник батута. Там всех ждут показательные выступления и мастер-класс по зумбе.

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Ранее финансовый аналитик Ольга Сабитова дала пять советов тем россиянам, которые в майские праздники планируют путешествие. По словам эксперта, главная ошибка россиян заключается в том, что они не готовят поездку заранее, из-за чего бывают непредвиденные траты.

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Министерство культуры Московской области

Ольга Платонова
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