С 1 мая в России изменится порядок доставки пенсий

С 1 мая для россиян сократится количество вариантов получения пенсии. Наличными её будет выдавать только Почта России. Об этом агентству "Прайм" рассказал член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Получить деньги в кассах отделений банков, как это было ранее, станет невозможно. Таким образом планируется исключить из процесса доставки пособий недобросовестные частные институты, которые задерживали выплаты.

При этом, по словам Виноградова, у россиян по-прежнему остаётся несколько вариантов получения пенсии: на банковский счёт, в почтовом отделении или на дому.