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29 апреля, 01:24

Грузовик протаранил шесть легковушек в Подмосковье, погибло четыре человека

<p>Место смертельной аварии с участием грузовика. Обложка © T.me / <a href="https://t.me/mosoblproc/708" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Московской области</a></p>

Место смертельной аварии с участием грузовика. Обложка © T.me / Прокуратура Московской области

Четыре человека погибли в массовом ДТП на Киевском шоссе в Подмосковье, среди них двое детей десяти и семи лет. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

На въезде в Наро-Фоминск водитель грузовика КамАЗ на светофоре врезался сразу в шесть легковушек. Один из автомобилей загорелся. На месте аварии сейчас работают оперативные службы. Наро-Фоминская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и принятие процессуального решения.

Четыре человека погибли в массовом ДТП в Подмосковье. Видео © Telegram / SHOT

Камеры сняли "сальто" автозака с арестантами после ДТП с легковушкой на Урале

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Ранее Лайф писал, что момент мощного взрыва "газели" в Нижнем Новгороде попал на видео. Грузовик врезался в ехавший впереди легковой автомобиль и загорелся.

Юлия Коновалова
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