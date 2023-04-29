Грузовик протаранил шесть легковушек в Подмосковье, погибло четыре человека
Место смертельной аварии с участием грузовика. Обложка © T.me / Прокуратура Московской области
Четыре человека погибли в массовом ДТП на Киевском шоссе в Подмосковье, среди них двое детей десяти и семи лет. Об этом сообщили в областной прокуратуре.
На въезде в Наро-Фоминск водитель грузовика КамАЗ на светофоре врезался сразу в шесть легковушек. Один из автомобилей загорелся. На месте аварии сейчас работают оперативные службы. Наро-Фоминская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и принятие процессуального решения.
Четыре человека погибли в массовом ДТП в Подмосковье. Видео © Telegram / SHOT
Ранее Лайф писал, что момент мощного взрыва "газели" в Нижнем Новгороде попал на видео. Грузовик врезался в ехавший впереди легковой автомобиль и загорелся.