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29 апреля, 03:00

NBC: Байден планирует в июле посетить Финляндию

Американские власти планируют официальный визит президента Джо Байдена в Финляндию, передаёт телеканал NBC. Посещение нового члена НАТО планируется приурочить к июльскому саммиту Североатлантического альянса, который состоится в Вильнюсе.

"Официальные лица рассматривают поездку в Финляндию прежде всего как возможность подчеркнуть то, что президент на этой неделе вновь признал одним из своих самых гордых достижений на посту сохранение и даже расширение альянса НАТО", — сообщает телеканал.

По словам американских журналистов, возможность визита президента США в Финляндию рассматривается уже на протяжении нескольких месяцев, однако окончательное решение по этому вопросу ещё не принято.

Байден забыл название страны, которую посещал две недели назад

Байден забыл название страны, которую посещал две недели назад

Напомним, министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто 4 апреля подписал протокол о вступлении страны в НАТО. Церемония состоялась в кабинете представительства в альянсе напротив его штаб-квартиры в Брюсселе. Хельсинки стали 31-м участником блока.

Обложка ©

Flickr / The White House

Ольга Платонова
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