NBC: Байден планирует в июле посетить Финляндию

Американские власти планируют официальный визит президента Джо Байдена в Финляндию, передаёт телеканал NBC. Посещение нового члена НАТО планируется приурочить к июльскому саммиту Североатлантического альянса, который состоится в Вильнюсе.

"Официальные лица рассматривают поездку в Финляндию прежде всего как возможность подчеркнуть то, что президент на этой неделе вновь признал одним из своих самых гордых достижений на посту сохранение и даже расширение альянса НАТО", — сообщает телеканал.

По словам американских журналистов, возможность визита президента США в Финляндию рассматривается уже на протяжении нескольких месяцев, однако окончательное решение по этому вопросу ещё не принято.