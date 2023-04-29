NBC: Байден планирует в июле посетить Финляндию
Американские власти планируют официальный визит президента Джо Байдена в Финляндию, передаёт телеканал NBC. Посещение нового члена НАТО планируется приурочить к июльскому саммиту Североатлантического альянса, который состоится в Вильнюсе.
"Официальные лица рассматривают поездку в Финляндию прежде всего как возможность подчеркнуть то, что президент на этой неделе вновь признал одним из своих самых гордых достижений на посту сохранение и даже расширение альянса НАТО", — сообщает телеканал.
По словам американских журналистов, возможность визита президента США в Финляндию рассматривается уже на протяжении нескольких месяцев, однако окончательное решение по этому вопросу ещё не принято.
Напомним, министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто 4 апреля подписал протокол о вступлении страны в НАТО. Церемония состоялась в кабинете представительства в альянсе напротив его штаб-квартиры в Брюсселе. Хельсинки стали 31-м участником блока.
Flickr / The White House