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29 апреля, 04:08

30 сейвов Бобровского помогли "Флориде" победить "Бостон" и сравнять счёт в серии

"Флорида Пантерз" победила "Бостон Брюинз" в шестом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли и сравняла счёт. Перестрелка между командами завершилась со счётом 7:5.

Российский голкипер "Флориды" Сергей Бобровский отразил 30 из 35 бросков. Защитник "Бостона" Дмитрий Орлов отдал голевую передачу.

Счёт в серии 3-3. Седьмая и решающая игра состоится в Бостоне в ночь на 30 апреля.

Определился второй четвертьфиналист Кубка Стэнли

Определился второй четвертьфиналист Кубка Стэнли

Ранее Лайф писал, что защитник "Брюинз" Дмитрий Орлов установил уникальный рекорд. Он стал первым игроком в истории клуба и первым с 1997 года во всей лиге, кому удалось набрать очки во всех первых четырёх играх на старте плей-офф.

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Twitter / Florida Panthers

Артур Лапсаков
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