30 сейвов Бобровского помогли "Флориде" победить "Бостон" и сравнять счёт в серии

"Флорида Пантерз" победила "Бостон Брюинз" в шестом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли и сравняла счёт. Перестрелка между командами завершилась со счётом 7:5.

Счёт в серии 3-3. Седьмая и решающая игра состоится в Бостоне в ночь на 30 апреля.

Ранее Лайф писал, что защитник "Брюинз" Дмитрий Орлов установил уникальный рекорд. Он стал первым игроком в истории клуба и первым с 1997 года во всей лиге, кому удалось набрать очки во всех первых четырёх играх на старте плей-офф.