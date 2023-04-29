КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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29 апреля, 05:02

Чемпион Кубка Стэнли сохранил шансы на выход во второй раунд благодаря русскому вратарю

Георгиев отразил 22 броска и помог "Колорадо" сравнять счёт в серии с "Сиэтлом"

ХК "Колорадо Эвеланш" обыграл "Сиэтл Кракен" и перевёл серию первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги в седьмой матч. Встреча завершилась со счётом 4:1.

Победу "Колорадо" помог одержать вратарь Александр Георгиев, отразивший 22 броска.

Седьмая и решающая встреча пройдёт в Денвере в ночь на 30 апреля. Напомним, "Колорадо" является действующим чемпионом Кубка Стэнли, "Сиэтл" же проводит в лиге первый сезон.

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Ранее Лайф рассказывал, что седьмая встреча так же ждёт "Флориду Пантерз" и "Бостон Брюинз". Перестрелка в шестом матче осталась за флоридцами — 7:5.

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Twitter / Colorado Avalanche

Артур Лапсаков
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