Чемпион Кубка Стэнли сохранил шансы на выход во второй раунд благодаря русскому вратарю
Георгиев отразил 22 броска и помог "Колорадо" сравнять счёт в серии с "Сиэтлом"
ХК "Колорадо Эвеланш" обыграл "Сиэтл Кракен" и перевёл серию первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги в седьмой матч. Встреча завершилась со счётом 4:1.
Победу "Колорадо" помог одержать вратарь Александр Георгиев, отразивший 22 броска.
Седьмая и решающая встреча пройдёт в Денвере в ночь на 30 апреля. Напомним, "Колорадо" является действующим чемпионом Кубка Стэнли, "Сиэтл" же проводит в лиге первый сезон.
Ранее Лайф рассказывал, что седьмая встреча так же ждёт "Флориду Пантерз" и "Бостон Брюинз". Перестрелка в шестом матче осталась за флоридцами — 7:5.
Twitter / Colorado Avalanche