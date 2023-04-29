"Даллас" Дадонова выбил "Миннесоту" Капризова из Кубка Стэнли
Передача Дадонова помогла "Далласу" победить "Миннесоту" и выиграть серию
Момент из матча "Миннесоты" и "Далласа". Обложка © Twitter / Dallas Stars
"Даллас Старз" обыграли команду клуба "Миннесота Уайлд" и вышли во второй раунд плей-офф Национальной хоккейной лиги. Шестая встреча завершилась со счётом 4:1 (4-2 в серии).
Результативной передачей отметился нападающий "Старз" Евгений Дадонов. Форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов остался без очков.
В следующем раунде соперником "Далласа" станет победитель пары "Сиэтл Кракен" — "Колорадо Эвеланш" (счёт в серии 3-2).
Ранее Лайф рассказывал, что во второй раунд Кубка Стэнли вышли "Каролина Харрикейнз" и "Вегас Голден Найтс". Они выбили из плей-офф "Нью-Йорк Айлендерс" и "Виннипег Джетс".