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29 апреля, 04:43

"Даллас" Дадонова выбил "Миннесоту" Капризова из Кубка Стэнли

Передача Дадонова помогла "Далласу" победить "Миннесоту" и выиграть серию

<p>Момент из матча "Миннесоты" и "Далласа". Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/DallasStars/status/1652146053989163008/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Dallas Stars</a></p>

Момент из матча "Миннесоты" и "Далласа". Обложка © Twitter / Dallas Stars

"Даллас Старз" обыграли команду клуба "Миннесота Уайлд" и вышли во второй раунд плей-офф Национальной хоккейной лиги. Шестая встреча завершилась со счётом 4:1 (4-2 в серии).

Результативной передачей отметился нападающий "Старз" Евгений Дадонов. Форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов остался без очков.

В следующем раунде соперником "Далласа" станет победитель пары "Сиэтл Кракен" — "Колорадо Эвеланш" (счёт в серии 3-2).

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Ранее Лайф рассказывал, что во второй раунд Кубка Стэнли вышли "Каролина Харрикейнз" и "Вегас Голден Найтс". Они выбили из плей-офф "Нью-Йорк Айлендерс" и "Виннипег Джетс".

Артур Лапсаков
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