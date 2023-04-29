Более 20% месячной нормы осадков обрушилось на Москву за ночь

В Москве за прошедшую ночь прирост осадков составил 8 мм. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на метеобюро столицы.

Согласно данным с опорной столичной метеостанции на ВДНХ на 6:00 по московскому времени, в российской столице выпало около 22% месячной нормы осадков при норме в 37 мм.