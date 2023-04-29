Более 20% месячной нормы осадков обрушилось на Москву за ночь
Метеобюро: Около 22% месячной нормы осадков выпало в Москве в ночь на 29 апреля
В Москве за прошедшую ночь прирост осадков составил 8 мм. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на метеобюро столицы.
Согласно данным с опорной столичной метеостанции на ВДНХ на 6:00 по московскому времени, в российской столице выпало около 22% месячной нормы осадков при норме в 37 мм.
Напомним, непогоду в столичный регион принёс холодный фронт. Сообщалось о надвигающихся тучах, осадках и даже заморозках. Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупреждал, что температура в течение всей субботы, 29 апреля, опустится до 2–7 градусов тепла, а в воскресенье в области и вовсе похолодает до нуля и минус двух.
ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV