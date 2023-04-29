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29 апреля, 06:39

Американский разведчик предсказал уход США с Украины и пообещал Киеву "разбитое корыто"

Экс-разведчик США Риттер: Американцы уйдут с Украины, просто выключив телевизор

<p>Президент США Джо Байден у Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве. Обложка © ТАСС / AP</p>

Президент США Джо Байден у Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве. Обложка © ТАСС / AP

Чтобы покинуть Украину, американцам достаточно просто выключить телевизор. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

По его словам, убегая от схватки, Соединённым Штатам не приходится иметь дело с тяжёлыми последствиями. В качестве примера Риттер привёл войны во Вьетнаме и Афганистане. Политика Вашингтона в Центральной Азии закончилась унижением и позором, но платить за это не пришлось.

"Достаточно было просто выключить телевизор, чтобы не видеть всех этих кадров. То же самое будет и с Украиной: когда мы уйдём, а мы обязательно уйдём, украинцы останутся сами по себе у разбитого корыта", — подчеркнул Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

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Ранее Риттер заявил, что ВСУ лишились 80% изначального личного состава в результате боёв и восполнить потери в живой силе полностью уже не получится. По его словам, сейчас Украина находится в трудной ситуации: сложно говорить не то что о контрнаступлении, а даже об обороне.

Никита Никонов
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