Американский разведчик предсказал уход США с Украины и пообещал Киеву "разбитое корыто"
Экс-разведчик США Риттер: Американцы уйдут с Украины, просто выключив телевизор
Президент США Джо Байден у Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве. Обложка © ТАСС / AP
Чтобы покинуть Украину, американцам достаточно просто выключить телевизор. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
По его словам, убегая от схватки, Соединённым Штатам не приходится иметь дело с тяжёлыми последствиями. В качестве примера Риттер привёл войны во Вьетнаме и Афганистане. Политика Вашингтона в Центральной Азии закончилась унижением и позором, но платить за это не пришлось.
"Достаточно было просто выключить телевизор, чтобы не видеть всех этих кадров. То же самое будет и с Украиной: когда мы уйдём, а мы обязательно уйдём, украинцы останутся сами по себе у разбитого корыта", — подчеркнул Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Ранее Риттер заявил, что ВСУ лишились 80% изначального личного состава в результате боёв и восполнить потери в живой силе полностью уже не получится. По его словам, сейчас Украина находится в трудной ситуации: сложно говорить не то что о контрнаступлении, а даже об обороне.