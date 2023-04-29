Чтобы покинуть Украину, американцам достаточно просто выключить телевизор. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

По его словам, убегая от схватки, Соединённым Штатам не приходится иметь дело с тяжёлыми последствиями. В качестве примера Риттер привёл войны во Вьетнаме и Афганистане. Политика Вашингтона в Центральной Азии закончилась унижением и позором, но платить за это не пришлось.

"Достаточно было просто выключить телевизор, чтобы не видеть всех этих кадров. То же самое будет и с Украиной: когда мы уйдём, а мы обязательно уйдём, украинцы останутся сами по себе у разбитого корыта", — подчеркнул Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.