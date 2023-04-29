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29 апреля, 07:44

Москвичка хочет засудить фитнес-клуб за паховую грыжу после адских тренировок

Москвичка требует 350 тысяч с клуба WeGym за паховую грыжу от занятий с тренером

<p>Пострадавшая (слева), тренер фитнес-клуба (справа). Фото © t.me / <a href="https://t.me/breakingmash/43604" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

Пострадавшая (слева), тренер фитнес-клуба (справа). Фото © t.me / Mash

В Москве клиентка требует от фитнес-клуба WeGym 350 тысяч рублей за то, что после занятий с тренером у неё появилась паховая грыжа. Об этом пишет Mash.

40-летняя женщина купила абонемент в клуб стоимостью 23 тысячи рублей, а также оплатила индивидуального тренера — 160 тысяч рублей. Москвичка хотела привести тело в тонус и укрепить спину. Через полгода занятий у неё появились сильные боли внизу живота и в боку. Инструктор объяснила, что это нормальная реакция мышц на нагрузку.

Тренировки продолжились, но, когда боль стала невыносимой, женщина обратилась к врачу. В больнице у неё диагностировали паховую грыжу, провели операцию и назначили длительную реабилитацию. Клуб обвинения в некомпетентности тренера отвергает и возмещать стоимость занятий и лечения отказывается. Там предположили, что пострадавшая могла перетрудиться в огороде на даче.

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Татьяна Миссуми
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