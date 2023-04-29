МИД возмутил ультиматум Украины для запуска аммиакопровода Тольятти – Одесса

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин оценил условия Киева для запуска аммиакопровода Тольятти – Одесса. По его словам, Москва всегда рассматривала аммиак как обоюдовыгодный коммерческий проект, однако не как "что-то связанное с возможностью выдвижения политических условий".

"К сожалению, всё это время — условно говоря, с сентября — нам через посредников, через ооновцев доходили различные политические требования с украинской стороны. Они были разнообразные, мы все их отвергали и сегодня отвергаем", — заявил Вершинин.