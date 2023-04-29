КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

29 апреля, 07:49

МИД возмутил ультиматум Украины для запуска аммиакопровода Тольятти – Одесса

Вершинин: РФ отвергает условия Украины по аммиакопроводу Тольятти – Одесса

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин оценил условия Киева для запуска аммиакопровода Тольятти – Одесса. По его словам, Москва всегда рассматривала аммиак как обоюдовыгодный коммерческий проект, однако не как "что-то связанное с возможностью выдвижения политических условий".

"К сожалению, всё это время — условно говоря, с сентября — нам через посредников, через ооновцев доходили различные политические требования с украинской стороны. Они были разнообразные, мы все их отвергали и сегодня отвергаем", — заявил Вершинин.

В Турции назвали виновных в неисполнении российской части зерновой сделки

В Турции назвали виновных в неисполнении российской части зерновой сделки

Напомним, ранее в МИД РФ заявили, что продление зерновой сделки после 18 мая невозможно без решения пяти проблемных вопросов, в том числе восстановления работы аммиакопровода Тольятти – Одесса. Кроме того, в этом списке переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, отмена ограничений на страхование и т.д.

Обложка ©

VK / МИД РФ

Николь Вербер
  • Новости
  • Украина
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров