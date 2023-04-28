КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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28 апреля, 18:23

В Турции назвали виновных в неисполнении российской части зерновой сделки

Чавушоглу: Российская часть зерновой сделки срывается из-за США и Великобритании

Российская часть зерновой сделки не выполняется из-за США и Великобритании, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. По его словам, трудности с ней продолжаются из-за нежелания этих стран обрабатывать платежи в рамках договорённостей.

"Хоть они и говорят, что не применяют санкции против этого, но их банки не сотрудничают... Наш господин президент [Реджеп Тайип Эрдоган] получил письмо с дорожной картой ООН по преодолению этих проблем. Она предполагает участие турецких банков, включая банк "Зираат", которые будут участвовать в финансовых операциях", сказал он в интервью телеканалу TRT.

Причём Анкаре нужны гарантии того, что эти банки не подпадут под западные санкции. Министр отметил, что обсуждает эту тему с коллегами из США и Великобритании.

В Турции признали, что российская часть зерновой сделки выполняется с нарушениями

В Турции признали, что российская часть зерновой сделки выполняется с нарушениями

Напомним, зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 года и предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю. В середине марта договорённости были продлены на 60 дней. Москва допускает выход из них, так как российская часть сделки не исполняется. В МИД РФ озвучили пять условий для её продолжения.

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ТАСС / EPA / KHALED ELFIQI

Матвей Константинов
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