В Турции назвали виновных в неисполнении российской части зерновой сделки

Российская часть зерновой сделки не выполняется из-за США и Великобритании, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. По его словам, трудности с ней продолжаются из-за нежелания этих стран обрабатывать платежи в рамках договорённостей.

"Хоть они и говорят, что не применяют санкции против этого, но их банки не сотрудничают... Наш господин президент [Реджеп Тайип Эрдоган] получил письмо с дорожной картой ООН по преодолению этих проблем. Она предполагает участие турецких банков, включая банк "Зираат", которые будут участвовать в финансовых операциях", — сказал он в интервью телеканалу TRT.